Москва наполягає на «визнанні Донбасу» усіма країнами світу

Росія розглядає визнання Донбасу російським з боку всіх країн як важливий елемент «великого договору». Для Москви цей пункт є ключовим індикатором прогресу у межах можливого врегулювання.



Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на західне джерело, близьке до переговорів, які відбуваються в Абу-Дабі. За словами співрозмовника, на поточних тристоронніх консультаціях за участі Росії, України та США основна увага приділяється економічним параметрам, територіальному блоку та механізму припинення вогню.

«Загалом — це економічні аспекти, територіальне питання, механізм припинення вогню», — уточнило джерело.



Цьогорічна зустріч стала другим раундом консультацій у столиці ОАЕ. Переговори продовжуються на фоні спроб узгодити базові підходи за ключовими напрямками, при цьому територіальне питання залишається одним із найчутливіших пунктів повістки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом очікується обмін військовополоненими і наголосив на необхідності якнайшвидше повертати українських захисників додому.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»