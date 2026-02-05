У російських військ «катастрофа» зі звʼязком — Флеш

У російських військ на фронті не просто проблеми, а фактична катастрофа із системою управління. На багатьох напрямках штурмові дії зупинилися через втрату звʼязку. Про це заявив експерт зі звʼязку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



За його словами, управління військами в підрозділах ЗС РФ практично «лягло», що паралізувало координацію між підрозділами.







«По наших військах зʼясували, що проблеми були у тих, хто не оперативно подав списки на приватні Starlink. Процес обробки триває», — зазначив експерт.



Водночас у російських підрозділах на фронті повідомляють про масове відключення терміналів Starlink.

За даними українських фахівців, російська армія активно використовувала ці системи для управління боєм, зокрема встановлювала термінали навіть на танки для коригування вогню в режимі реального часу.

Нагадаємо, Міністерство оборони України раніше закликало командирів усіх рівнів терміново провести верифікацію терміналів Starlink, щоб гарантувати стабільний і безперервний звʼязок у Силах оборони.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»