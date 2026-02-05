Українські ракети вдарили по полігону Капустін Яр в Астраханській області

ЗСУ вразили інфраструктуру полігону «Капустін Яр» в Астраханській області Росії. Фото: Рауль Упоров

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські військовослужбовці у січні 2026 року кілька разів завдавали ударів по комплексу будівель ангарного типу, де відбувається передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності полігону «Капустін Яр» в Астраханській області Росії.



У відомстві уточнили, що удари завдавалися з використанням ракет українського виробництва «Фламінго».



«На території полігону частина будівель отримала пошкодження різного ступеня, один з ангарів суттєво пошкоджено, частину особового складу евакуйовано з території», — йдеться у повідомленні.



Капустін Яр — це ракетний полігон у північно-східній частині Астраханської області. Офіційна назва — 4-й державний центральний полігон Російської Федерації; умовна — військова частина 15644. На її території дислокуються ще понад десяток різних підрозділів. Полігон у Радянському Союзі використовувався для випробувань ракетного озброєння, перших радянських балістичних та зенітних ракет. Саме з цього полігону РФ запускає ракети по Україні.



Раніше ми писали, що під ударами українських захисників опинилися ремонтна база, пункти управління БПЛА та інші військові об'єкти супротивника на тимчасово окупованій частині України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях