У Краматорську вночі загорілася п'ятиповерхівка: загинув чоловік

4 лютого о 22:54 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі п'ятиповерхового будинку у місті Краматорськ. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Під час розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили в одній із кімнат тіло чоловіка 1965 року народження.



Рятувальники загасили пожежу о 23:37. Причини та обставини її виникнення встановлюють спеціалісти.

Нагадаємо, що російський безпілотник вдарив по ринку у Краматорську, внаслідок чого рятувальники всю ніч гасили масштабну пожежу.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко