ЗСУ вдарили по базі дронів «Ахмат» та важливим військовим об'єктам РФ

У середу, 4 лютого, українські військовослужбовці завдали удару по пункту управління БПЛА підрозділу зі складу спеціального полку «Ахмат» у районі населеного пункту Кучєров Курської області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Як зазначається, пункт був вражений.



Крім того, на території Брянської області, в районі села Кістьор, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби супротивника.

Також у Генштабі повідомили про ураження станції радіолокації зенітного ракетного комплексу С-400. Удару відбувся 4 лютого в районі села Красне Бєлгородської області РФ.



Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці в ніч проти 28 січня завдали удару по нафтобазі «Холольська» у Хохольському районі Воронезької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

