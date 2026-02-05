Сьогодні завершився строк дії російсько-американського Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (ДСНВ, СНВ-III). За даними ASTRA, це була остання угода, яка регулювала ядерні арсенали обох країн.



Вперше з 1972 року, коли Москва і Вашингтон уклали перший договір ОСВ-I, між країнами відсутні як угоди, так і переговори щодо роззброєння. Тепер, вперше за понад 50 років, між країнами відсутня як угода, так і переговори щодо роззброєння.



Прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков зазначив на щоденному брифінгу, що після закінчення дії договору Росія керуватиметься національними інтересами, зберігаючи відповідальний підхід до стратегічних озброєнь.



Раніше Володимир Путін заявляв, що РФ готова протягом року дотримуватися обмежень за ДСНВ, якщо США дотримаються взаємності.

Нагадаємо, українська розвідка повідомила про кількість ракет «Орєшнік» у Росії. Крім того, українські війська завдали удару по полігону Капустин Яр в Астраханській області.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»