Костянтинівка: бригада «Хижак» збила 31 ворожий дрон за тиждень

Момент влучання по БПЛА росіян.

У Костянтинівці мобільні вогневі групи бригади «Хижак» за тиждень знищили 31 ворожий безпілотник, серед яких чотири «Молнії».



«Вулиці міста патрулюють наші НРК та обварені ББМ, а над Костянтинівкою зберігається постійна загроза з повітря. Саме в таких умовах українські воїни щодня виходять на полювання за дронами противника, забезпечуючи безпеку цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури», — йдеться у повідомленні.





Лише вчора російські війська застосували проти позицій ЗСУ та цивільних 7880 дронів-камікадзе.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»