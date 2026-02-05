США, Україна та Росія домовилися про обмін 314 військовополоненими

Делегації США, України та Росії досягли домовленості щодо проведення обміну військовополоненими, в рамках якого планується повернути по 314 осіб з кожного боку. Попередній подібний обмін відбувся близько п'яти місяців тому.



Про досягнуті домовленості повідомив спеціальний посланник США Стів Віткофф, коментуючи хід мирних переговорів у соціальній мережі Х. За його словами, консультації мали «детальний та продуктивний» характер і стали важливим кроком у гуманітарному напрямку.

Віткофф наголосив, що, незважаючи на зафіксований прогрес, переговорний процес далекий від завершення. «Попереду залишається значний обсяг роботи», — зазначив він, додавши, що обговорення будуть продовжені, а найближчими тижнями сторони розраховують на подальше просування.



За словами американського дипломата, досягнуті домовленості демонструють ефективність дипломатичних зусиль, спрямованих на прискорення кроків до завершення війни в Україні. Він також наголосив, що обмін полоненими розглядається як один із практичних результатів поточних переговорів.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував очікуваний обмін військовополоненими, не розкриваючи деталей. Мирні переговори продовжуються і, як і раніше, зосереджені на пошуку шляхів політико-дипломатичного врегулювання.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»