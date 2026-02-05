РФ атакувала пожежну частину у Слов'янську

Росіяни атакували Слов'янськ. Фото: ДСНС

У четвер, 5 лютого, російські війська авіаударом обстріляли пожежно-рятувальний підрозділ у Слов'янську на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Як зазначається, пошкоджено ролетну в'їзну браму, скління металопластикових вікон, вхідні двері, а також елементи підвісної стелі.

«Серед особового складу постраждалих немає, техніки не пошкоджено», — уточнили у відомстві.

Раніше ми писали, що 5 лютого близько 11:00 російська авіація вдарила містом Слов'янськ Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

