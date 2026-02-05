Більша половина звільнених бійців ЗСУ — захисники Маріуполя

З російського полону було звільнено 150 військових та 7 цивільних українців. Фото: КШППВ

Більшість зі звільнених 5 лютого з російського полону українців потрапила до нього під час оборони Маріуполя у 2022 році. Наймолодшому звільненому з полону 23 роки, найстаршому – 63.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ).

З російського полону було звільнено 150 військових та 7 цивільних українців.

Серед них солдати, сержанти та офіцери Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТРО, ДШВ, Повітряних Сил, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

«139 звільнених сьогодні українських громадян перебували у російській неволі з 2022 року. Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців», — зазначили у штабі.

Наймолодшому звільненому українському бійцю виповнилося 23 роки, він потрапив у полон у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив його до «довічного ув'язнення».

Раніше повідомлялося, що 5 лютого Росія та Україна провели обмін полоненими за формулою 157 на 157.