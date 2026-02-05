Прем'єр-міністр Польщі розповів про нові пакети зброї для України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: пресслужба президента України

Польща готує 48-й пакет військової допомоги для України вартістю 200 млн злотих. Він складатиметься з броньованої техніки. Про це сказав польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у четвер, 5 лютого.

«47-й пакет допомоги мав вартість близько 100 млн злотих. Це були переважно боєприпаси 155 мм, які ми вже передали. Ми завершуємо підготовку 48-го пакету. Він коштуватиме 200 млн злотих і здебільшого складатиметься з броньованої техніки для української армії», — сказав Туск.

Говорячи про можливість передачі винищувачів МіГ-29, Туск зазначив, що він обговорив це питання із Зеленським. Польща працюватиме над цим.

«Я знаю, що Україна потребує ППО різного типу. Зокрема певного типу ракет. Не у всьому можемо допомогти. Але якщо МіГі будуть потрібні, то Польща готова передати ці МіГи», – зазначив Туск.

За його словами, Україна готова до взаємного обміну своїх дронів на літаки.

У свою чергу Зеленський додав, що проінформував Туска під час зустрічі про потреби України в ППО.