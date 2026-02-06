Хаос на передовій: ЗС РФ страждають від «дружнього вогню»

У російських Telegram-каналах з’являються повідомлення про повний хаос на передовій через відсутність стійкого зв’язку. За даними Z-каналів, брак координації вже призводить до серйозних втрат — і не лише від дій Сил оборони України. Про це повідомляють «Новини Донбасу».



На Запорізькому напрямку через розрив комунікацій став типовий випадок «дружнього вогню». Підрозділи, не маючи інформації один про одного, відкрили вогонь по власних силах.



В результаті штурмова група російських окупантів чисельністю 12 осіб була повністю знищена своїми ж. За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу загальні втрати особового складу російських військ склали 720 осіб.

Раніше повідомлялося, що у ЗС РФ на фронті склалася не просто складна ситуація, а справжня катастрофа з управлінням військами.