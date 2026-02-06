У Херсоні російський дрон атакував пасажирський автобус

Наслідки атаки дрона.

Близько 11:00 у Дніпровському районі Херсона російський безпілотник скинув вибухівку на пасажирський автобус комунального підприємства. Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація.



«Російські окупанти продовжують тероризувати мирне населення. Постраждав 39-річний водій маршрутки — він отримав мінно-вибухову травму. Наразі лікарі надають йому необхідну допомогу», — зазначили у Херсонській МВА.

Наслідки атаки дрона.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли про удар безпілотника по ринку в Краматорську, що підтверджує тенденцію цілеспрямованих атак на цивільні об’єкти.