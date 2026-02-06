У Дружківці працює супермаркет та лікарні, армія РФ знаходиться за десять кілометрів від міста

У сюжеті розповіли про ситуацію у Дружківці. Фото: скриншот з відео

У Дружківці під вибухи тут розвантажують хліб, працюють лікарі та соцслужби, а місто локально живлять генератори. Щоденні обстріли та дрони — реальність прифронтової громади.



Транспорт не працює, світло та тепло — з перебоями. Багато сімей евакуювалися, але ті, хто залишився, продовжують тримати місто: доставляють їжу, оформляють виплати, допомагають пенсіонерам. Пункти незламності стали ключовими точками виживання.



Чим живе прифронтова Дружківка – у сюжеті «Новин Донбасу».





Раніше ми писали, що з 6 лютого у Дружківці комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про тимчасове призупинення роботи ринку «Гаврилівський» .

