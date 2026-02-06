Відключення світла у всіх регіонах: «Укренерго» попередило про графіки на 7 лютого

У суботу, 7 лютого, графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть у всіх областях України. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



Протягом дня для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових — графіки обмеження потужності.



Обмеження продовжують діяти внаслідок масованих комбінованих ударів РФ по енергетичних об'єктах України.



У відомстві закликали українців економно користуватися електроенергією, коли вона з'являтиметься за графіком.



Раніше ми писали, що в Дніпровському та Дарницькому районах Києва для частини мешканців, які залишилися без опалення після останнього ракетного удару, запроваджено спеціальний режим електропостачання.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

