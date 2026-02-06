Увечері росіяни вдарили по Краматорську

Російські війська ввечері у п'ятницю, 6 лютого, обстріляли Краматорськ Донецької області. Інформація про постраждалих не надходила. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



«О 17:10 ударний БПЛА влучив у дорожнє покриття в одному зі спальних районів міста», — йдеться в повідомленні.



Крім того, в адміністрації заявили, що вночі армія РФ атакувала ринок за допомогою ударних БПЛА «Молнія-2». Обійшлося без постраждалих, пошкоджено два об'єкти торгівлі.



Раніше ми писали, що безпілотник вдарив по ринку у місті Краматорськ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

