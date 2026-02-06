Окупанти обстріляли Добропілля та Оріхуватку Донеччини, є жертва та поранений

Окупаційна армія РФ 6 лютого завдала удару по місту Добропілля та селу Оріхуватка Донецької області. Внаслідок атак є жертва і постраждалий. Про це повідомила речник прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, передає «Суспільне. Донбас».



За її словами, росіяни обстріляли населені пункти за допомогою FPV-дронів. Внаслідок цього загинув чоловік і ще один — поранений.



«Зранку 6 лютого російська армія завдала удару по Добропіллю, внаслідок чого загинув 70-річний пенсіонер. Вже о 12:00 російські війська атакували село Оріхуватка Миколаївської МВА. Осколкових поранень та контузію зазнав 66-річний чоловік. Його доставили до лікарні у важкому стані», — уточнила речник прокуратури.



Раніше ми писали, що безпілотник вдарив по ринку у місті Краматорськ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях