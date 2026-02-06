Зеленський заявив про кадрові зміни у Повітряних силах

Президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни у керівництві підрозділів Повітряних сил ЗСУ у деяких сферах. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.



«Повітряні сили Збройних Сил. Будуть там кадрові зміни, наразі в частині областей, у підрозділах – те, що стосується захисту від російських «шахедів»», — заявив він.



За словами Зеленського, компонент малої ППО — саме протидії ударним дронам – має працювати значно сильніше та не допускати тих проблем, які зараз є. На частині напрямків рубежі захисту збудовані краще, на частині напрямків потрібно ще попрацювати та значно попрацювати.



Зеленський уточнив, що міністр оборони України займається цією тематикою, командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення, і є достатньо сил усередині наших Сил оборони та безпеки України, достатньо досвіду, який можна і потрібно масштабувати.



Раніше ми писали, що 5 лютого протиповітряній обороні вдалося збити 156 безпілотників.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

