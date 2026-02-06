Справа Нелі Штепи. Відомо, коли відбудеться судове засідання

У Полтаві 26 лютого відбудеться судове засідання у справі колишнього мера Слов'янська Нелі Супрун (Штепи), яке звинувачується у створенні терористичної організації та зазіханні на територіальну цілісність України. Про це повідомила прес-секретар Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна, повідомляє «Суспільне. Донбас».



Минулого року заявили про зупинення судового розгляду у зв'язку з тривалою тяжкою хворобою обвинуваченої. Наразі проводиться судово-медична експертиза Штепи, яка має визначити, чи дозволяє стан здоров'я обвинуваченій безпосередньо брати їй участь у судових засіданнях, а також бути дистанційно з використанням засобів відеозв'язку.



Штепу звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, що спричинило загибель людей) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.



Раніше ми писали, що колишня мер Слов'янська Донецької області Неля Штепа, яка звинувачується у створенні терористичної організації та зазіханні на територіальну цілісність України, вже майже два роки не з'являється на судових засіданнях.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях