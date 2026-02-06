Волонтери потрапили під російський обстріл на Херсонщині: є жертва

Російська армія 6 лютого атакувала дронами евакуаційний автомобіль. Під удар потрапили волонтери, їхній транспорт згорів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



За його словами, з 4 лютого волонтери разом з місцевими жителями не могли виїхати через постійну загрозу ударів російських БПЛА.



«Лише сьогодні (6 лютого) завдяки колосальним зусиллям наших військових їх вдалося врятувати. У безпечнішу громаду евакуювали волонтерів та чотирьох мешканців, троє з них поранено. Усі вони перебувають під наглядом лікарів», — зазначив він.



Прокудін уточнив, що внаслідок влучення дрону загинув чоловік 1982 року народження.



Раніше ми писали, що близько 11:00 у Дніпровському районі Херсона російський безпілотник скинув вибухівку на пасажирський автобус комунального підприємства.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях