Волонтери потрапили під російський обстріл на Херсонщині: є жертва

Російська армія 6 лютого атакувала дронами евакуаційний автомобіль. Під удар потрапили волонтери, їхній транспорт згорів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, з 4 лютого волонтери разом з місцевими жителями не могли виїхати через постійну загрозу ударів російських БПЛА.
«Лише сьогодні (6 лютого) завдяки колосальним зусиллям наших військових їх вдалося врятувати. У безпечнішу громаду евакуювали волонтерів та чотирьох мешканців, троє з них поранено. Усі вони перебувають під наглядом лікарів», — зазначив він.
Прокудін уточнив, що внаслідок влучення дрону загинув чоловік 1982 року народження.
Раніше ми писали, що близько 11:00 у Дніпровському районі Херсона російський безпілотник скинув вибухівку на пасажирський автобус комунального підприємства.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
