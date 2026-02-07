Війська РФ вночі завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України

Росія вночі завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, особливо на заході країни. Будуть значні перебої з електрикою. Про це сьогодні вранці повідомили в Укренерго.
Моніторингові канали відзначають, що ударів було завдано принаймні по:
- підстанції 750 кВ «Київська» — це одна з найважливіших підстанцій, що з'єднує Рівненську (і Хмельницьку) АЕС з центральними регіонами України (Київський енерговузол);
- підстанції 750 кВ «Західноукраїнська» — велика підстанція, що забезпечує видачу потужності на захід України та зв'язок із європейською енергосистемою;
- Бурштинської ТЕС — забезпечує Закарпатську область та частини Львівської та Івано-Франківської областей
- Добротвірська ТЕС — значно покриває Львівську область, може забезпечувати Волинь та Рівне через західний вузол;
- Трипільська ТЕЦ — покриває Київську, Житомирську та Черкаську області.
У більшості областей уже запроваджено аварійні відключення. Графіки не працюють, зазначають в Укренерго.