Вчора через обстріли росіян на Донеччині загинули двоє людей

За 6 лютого росіяни вбили двох мешканців Донецької області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Зазначається, що внаслідок обстрілу одна людина загинула в Олексієво-Дружківці, ще одна – у місті Добропілля.

Ще три особи в області за добу дістали поранення: в Олексієво-Дружківці, в Миколаївці та в Оріхуватці.

Раніше повідомлялося, що російські війська увечері у п'ятницю, 6 лютого, обстріляли Краматорськ Донецької області. Інформація про постраждалих не надходила.