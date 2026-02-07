Ремонт гуртожитку у Кропивницькому для переселенців із Маріуполя знову виставили на тендер

Ілюстративне фото

У Кропивницькому Кіровоградської області планують провести поточний ремонт гуртожитку №1 Центральноукраїнського національного технічного університету, який після оновлення використовуватиметься для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб із Маріуполя.



Замовником робіт у 2026 році виступило Управління капітального будівництва Маріупольської міської ради. Очікувана вартість ремонту становить понад 38 мільйонів гривень, джерелом фінансування виступає місцевий бюджет.

Йдеться про блочний гуртожиток на території університету, розрахований майже на п'ятсот місць. Кімнати призначені для проживання двох-трьох осіб. У кожному блоці передбачені спільна кухня, санвузол та зони для самопідготовки.

Згідно з дефектним актом, заплановано широкий комплекс робіт. Ремонт охопить підвальні приміщення, перший, третій, четвертий та п'ятий поверхи, а також фасади, вхідні групи, сходові марші, цоколь та козирки. Крім того, передбачено благоустрій прилеглої території: влаштування пандусів, майданчиків, вимощення та тротуарних покриттів, а також вивіз будівельного сміття.



Також вказано обладнання будівлі елементами системи пожежної безпеки. У гуртожитку планують встановити теплові та ручні пожежні сповіщувачі, а також обладнання для оповіщення та управління у разі надзвичайних ситуацій.



У ході ремонту будуть використані бетонні та цементні суміші, щебінь та пісок, металеві конструкції та арматура, фасадні та інтер'єрні фарби, грунтовки та шпаклівки, керамічна та тротуарна плитка, тепло- та гідроізоляційні матеріали, а також дверні та огороджувальні конструкції.



Крайній термін подання тендерних пропозицій призначено на 10 лютого. Це вже не перший тендер на ремонт будівлі. У лютому 2025 року Управління капітального будівництва Маріупольської міської ради оголошував аналогічний тендер на суму понад 55 мільйонів гривень.

Тоді під час фінансового моніторингу було виявлено порушення у сфері публічних закупівель, після чого відомство опублікувало наказ «про вжиття заходів за результатами моніторингу закупівлі» для їх усунення.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що найбільші закупівлі у Донецькій області пов'язані з будівництвом житла для маріупольців.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»