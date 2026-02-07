Вночі Краматорськ та Кондратівка зазнали обстрілів: поранено жінку

Наслідки російського обстрілу в Краматорську на Донеччині вночі 7 лютого. Фото: МВА

Сьогодні вночі, 7 лютого, російські війська обстріляли місто Краматорськ на Донеччині.

За повідомленням начальника міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, о 03:40 російські війська завдали трьох авіаударів по приватному сектору.

Внаслідок обстрілу поранено жінку 1956 року народження.

«Встановлюємо остаточні наслідки нічного терору», — написав Гончаренко в соцмережі.

Крім того, як повідомляють «Новини Краматорського району», близько 02:00 було зафіксовано удар по території навчального закладу у селищі Кіндратівка Дружківської міської громади.

Будівля пошкоджена, постраждалих немає, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська ввечері у п'ятницю, 6 лютого, обстріляли Краматорськ Донецької області. Інформація про постраждалих не надходила.