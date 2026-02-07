У Барвінковому на Харківщині російський дрон поцілив у поїзд

Ілюстративне фото

На Харківщині зафіксовано атаку на залізницю. В Ізюмському районі російський дрон атакував локомотив поїзда. Про це повідомила Ізюмська РВА.

Як розповіли у райадміністрації, у місті Барвінкове Барвінківської міської територіальної громади зафіксовано влучання БпЛА у локомотив. Також пошкоджено електролінії та залізничні колії.

Інформація про постраждалих не надходила.

На місці працюють усі необхідні екстрені служби, повідомили у РВА.

Нагадаємо, 27 січня російська армія трьома дронами-камікадзе «Шахед» вдарила по пасажирському потягу «Барвінкове — Львів — Чоп» у Харківській області. Безпілотники влучили перед тепловозом і у пасажирський вагон, у якому виникла пожежа. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.