Заступник начальника ГРУ Володимир Алексєєв прийшов до тями після замаху, повідомляють про затримання підозрюваних

Перший заступник начальника ГРУ Володимир Алексєєв. Фото: російські ЗМІ

Заступник начальника російського ГРУ Володимир Алексєєв, у якого стріляли напередодні, прийшов до тями, підозрюваного в замаху затримано. Про це повідомив російський телеканал РЕН ТВ із посиланням на джерело.

При цьому повідомлення в телеграм-каналі було редаговано. Спочатку РЕН ТВ повідомив, що «до затримання підключені міжнародні спецслужби», а «підозрюваного везуть із Дубая, куди раніше він відлетів, щоб втекти».

Видання «Комерсант» із посиланням на джерело, близьке до слідства, пише, що підозрюваного вже доставили на допит, а 8 лютого йому мають обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, 6 лютого повідомлялося, що в Москві на 24-му поверсі будинку на Волоколамському шосе було скоєно замах на заступника начальника ГРУ (ГУ Генштабу ЗС РФ), генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. ASTRA зв'язалася з мешканцями житлового комплексу, вони розповіли, що «реанімація не виїжджала 15 хвилин точно, чаклували там над людиною», а в будинку не працювали камери відеоспостереження.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав замах на генерала ГРУ Алексєєва спробою Києва зірвати переговори.

Пізніше «Комерсант» повідомив про затримання двох людей, підозрюваних у замаху.