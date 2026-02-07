Росіяни сьогодні вранці обстріляли Краматорськ із РСЗВ

Сьогодні вранці Краматорськ Донецької області зазнав обстрілу з боку російських військових. Про це повідомила міська військова адміністрація.
Зазначається, що о 10:10, із застосуванням РСЗВ «Смерч», російські війська завдали удару по лікарняному містечку.
Внаслідок обстрілу поранено чоловіка 1979 року народження. Йому надається медична допомога.
«Масштаби пошкоджень встановлюються», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 7 лютого, російські війська обстріляли місто Краматорськ Донецької області. За повідомленням начальника міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, о 03:40 російські війська завдали трьох авіаударів по приватному сектору. Внаслідок обстрілу поранено жінку 1956 року народження.
