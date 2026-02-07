Дрони СБУ атакували завод у Тверській області РФ — ЗМІ

Редкінський дослідний завод (РОЗ) у Тверській області Росії атакували дрони СБУ. Фото: ASTRA

Удар по Редкинскому дослідному заводу в Тверській області Росії завдали військові Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України, повідомили hromadське та «Суспільне» з посиланням на свої джерела в СБУ.

За словами співрозмовників українських видань, підприємство виробляє компоненти палива для російських ракет Х-55 та Х-101, а також добавки для дизельного палива та авіаційного гасу.

Раніше місцева влада підтвердила атаку на Редкінський дослідний завод (РОЗ) у Тверській області. При цьому згодом пост зі сторінки Адміністрації Конаківського округу у ВК було видалено.

Вріо губернатора Тверської області Віталій Корольов заявив про «ліквідацію відкритого горіння». За його словами, потерпілих нема, а виробництво підприємства не постраждало.

Вранці 7 лютого видання ASTRA за допомогою OSINT-аналізу кадрів моменту атаки у Тверській області встановило, що атакований Редкінський дослідний завод, який у тому числі виробляє продукцію для авіаційної та космічної промисловості. АТ «Редкінський дослідний завод» значиться у списку оборонних підприємств центру «Досьє».

Вріо губернатора регіону підтвердив атаку на «одне із підприємств Конаківського округу», але не уточнював його назви.