Українські військові завдали ударів по важливих об'єктах та зосередженню живої сили росіян — Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України 6 та в ніч проти 7 лютого завдали ударів по ряду військових об'єктів противника на території РФ та на тимчасово окупованих територіях України. Про це у суботу, 7 лютого, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що, за попередньою інформацією, уражено нафтобазу Балашово у Саратовській області РФ. Результати уточнюються.

На окупованій частині Запорізької області уражено пункт управління БПЛА у районі населеного пункту Рівнопілля та зосередження живої сили агресора у районі Дорожнянки.

У районі населеного пункту Ялта на окупованій частині Донецької області уражено розташування ремонтного підрозділу російських військ.

Вчора на окупованій частині Донецької області в районі Миколаївки уражено пункт управління БПЛА та реактивну систему залпового вогню в районі Полтавки.

У районі Дронівки Білгородської області зафіксовано ураження зосередження живої сили противника, повідомив Генштаб.