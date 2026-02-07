Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
США пропонують закінчити війну до літа — Зеленський
07 лютого 2026, 17:44

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Сполучені Штати Америки запропонували завершити війну Росії проти України до початку літа, оскільки пізніше вони мають інший пріоритет – вибори до Конгресу США. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами у суботу, 7 лютого.

За словами глави держави, американці «пропонують сторонам завершити війну до початку цього літа, і, ймовірно, тиснуть на сторони саме згідно з таким графіком». Водночас внутрішні питання у США стануть ще більш актуальними для американських переговорників.

На думку президента, для України бажано, щоб США не виходили з переговорів, і росіянам також потрібно сьогодні, щоби американці залишалися.

«Щодо американців, то у них напевно просто буде інший пріоритет – Конгрес. І ми розуміємо з вами, що весь свій час вони віддаватимуть саме внутрішнім процесам – виборам, зміні настроїв у їхньому суспільстві. Вибори для них точно важливіші», — пояснив Зеленський.

Саме тому американці хочуть завершення війни до червня і робитимуть все для цього, переконаний він.

«В принципі, ми давно пропонували американській стороні мати справді чіткий Sequence Plan. Щоб усі розуміли, на що йдуть сторони, коли, на яких етапах. Щоб війна не розтягувалася, тому що ми справді хочемо закінчити війну та гарантувати безпеку», – сказав Зеленський.

Президента також запитали, чи можливе підписання гарантій безпеки зі США, якщо війна завершиться до червня.

«Американська сторона говорила, що одна з можливостей, щоб усі угоди підписувалися приблизно одночасно. Я не говорю, що це прямо в один момент, але вони говорять про один час», – відповів він.

Раніше повідомлялося, що делегації Росії, України та США провели в Абу-Дабі широкі обговорення невирішених питань, зокрема методів запровадження перемир'я та моніторингу припинення військових дій.

Інше
Росія Війна Володимир Зеленський Україна США Закінчення війни
Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
