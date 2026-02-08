За добу на Донеччині загинули двоє мирних жителів, ще троє поранені

За 7 лютого внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули двоє мирних жителів. Їх було вбито в селі Кіндратівка, йдеться в ранковому зведенні Донецької обласної військової адміністрації.



Ще троє людей отримали поранення протягом доби. За даними ОВА, двох постраждалих зафіксовано в Краматорську, ще один мирний житель отримав поранення в Олексієво-Дружківці.



З початку повномасштабного вторгнення Росії загальна кількість загиблих мирних жителів Донецької області досягла 4012 осіб, ще 8864 людей було поранено.

У Донецькій ОВА уточнюють, що загальна статистика жертв наводиться без урахування тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи, де встановити точну кількість загиблих на даний момент неможливо.

Нагадаємо, вчора вранці Краматорськ Донецької області зазнав обстрілу з боку російських військових. Удару було завдано по лікарняному містечку.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»