Краматорськ на світанку 8 лютого зазнав ракетного удару

Наслідки удару по Краматорську

На світанку 8 лютого Краматорськ зазнав обстрілу з боку російських військ. Як повідомляє Краматорська міська рада, близько 05:00 удару було завдано по одному зі спальних районів міста.



За словами місцевих мешканців та підписників, епіцентр вибуху припав на подвір'я житлового будинку за адресою Паркова, 93. Внаслідок атаки, за попередньою інформацією, загинула одна людина, ще двоє отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Повідомляється про пошкодження як мінімум семи багатоповерхових житлових будинків. На місці працюють усі профільні служби, продовжується обстеження території та уточнення масштабів руйнувань.



«Встановлюємо остаточні наслідки терору, працюють усі відповідні служби», — йдеться в офіційному повідомленні міської ради.

Нагадаємо, вчора вранці Краматорськ зазнав обстрілу з боку російських військових. Удару було завдано по лікарняному містечку.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»