Росія обстріляла Запоріжжя КАБами, FPV-дронами та артилерією

Наслідки удару по Запорізькому району. Фото: ЗОВА

Минулої доби російські війська завдали 577 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області, застосовуючи авіацію, ударні безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.



За даними Запорізької ОВА, найбільш руйнівних ударів завдали керовані авіабомби (КАБ). Внаслідок авіаційної атаки по селу Жовта Круча у Запорізькому районі загинула 62-річна жінка.



Ще дві жінки — 62 та 65 років — отримали поранення. Всього зафіксовано 24 авіаудари, які припали по Жовтих Кручах, Юрківці, Залізничному, Долинці, Чарівному, Гуляйпільському, Новосолошиному, Любицькому, Барвінівці, Воздвижівці, Широкому та Верхній Терсі.



За добу зафіксовано 297 ударів БпЛА різних типів, переважно FPV-дронів. Під ударами знаходилися Вільнянськ, Новомиколаївка, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір'я, Дорожнянка, Варварівка, Зелене, Солодке та Добропілля.



Крім того, три обстріли з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) накрили Гуляйполе, Малі Щербаки та Святопетрівку. Артилерія застосовувалася наймасовіше — зафіксовано 253 артилерійські удари.



Під вогнем знаходилися Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір'я, Дорожнянка, Варварівка, Зелене, Солодке та Добропілля. У Пологівському районі внаслідок обстрілів поранення отримали п'ять мирних жителів.

Нагадаємо, Краматорськ на світанку 8 лютого зазнав ракетного удару.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»