ФСБ заявила про затримання підозрюваних у замаху на генерала Алексєєва

ФСБ Росії повідомила про затримання ймовірних учасників замаху на генерала Алексєєва. Про це, посилаючись на заяву відомства, повідомляють росЗМІ.



За даними спецслужби, у Москві було затримано громадянина РФ Віктора Васіна 1959 року народження. Слідство вважає його причетним до підготовки нападу. Також встановлено місцезнаходження його можливої спільниці — Зінаїди Серебрицької 1971 року народження. Як стверджують у ФСБ, жінка виїхала на територію України.



Крім того, у повідомленні відомства йдеться про затримання у Дубаї Любомира Корби 1960 року народження. Російська сторона називає його безпосереднім виконавцем замаху.



За інформацією ФСБ, Корба було передано Росії за сприяння партнерів з Об'єднаних Арабських Еміратів. Інші деталі розслідування та процесуальний статус затриманих у повідомленні не уточнюються.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що «до затримання підключені міжнародні спецслужби», а «підозрюваного везуть із Дубая, куди раніше він відлетів, щоб втекти».



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»