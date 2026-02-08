Армія РФ завдала 1 139 ударів КАБами та «Смерчами» за добу по Донецькій області

Наслідки ударів по Донеччині. Фото: Нацполіція України

Російські війська минулої доби вбили трьох мирних жителів Донецької області, ще не менше п'яти осіб отримали поранення. Про це повідомили правоохоронці.



За даними поліції, 7 лютого було зафіксовано 1139 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем опинилися п'ять населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, селище Шабельківка та село Кіндратівка.



Внаслідок атак пошкоджено 31 об'єкт цивільної інфраструктури, з них 25 — житлові будинки. У селі Кондратівка двоє людей загинули внаслідок влучення авіаційної бомби «КАБ-250».



Краматорськом російські війська завдали ударів трьома бомбами «КАБ-250», а також з реактивної системи залпового вогню «Смерч». У місті було поранено двох мирних жителів, пошкоджено 24 приватні будинки, лікарню та котельню.



Вранці, 8 лютого, близько 5:00, окупаційні сили знову атакували Краматорськ. За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє отримали поранення.



Пошкоджено щонайменше сім багатоквартирних будинків. Крім того, вночі під обстріл потрапила Олексієво-Дружківка. Там поранено одну людину, пошкоджено приватний житловий будинок.

Наслідки ударів по Донеччині. Фото: Нацполіція України

Наслідки ударів по Краматорську. Фото: Нацполіція України

Нагадаємо, Краматорськ на світанку 8 лютого зазнав ракетного удару.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»