Армія РФ завдала 1 139 ударів КАБами та «Смерчами» за добу по Донецькій області
08 лютого 2026, 11:08

Армія РФ завдала 1 139 ударів КАБами та «Смерчами» за добу по Донецькій області

Російські війська минулої доби вбили трьох мирних жителів Донецької області, ще не менше п'яти осіб отримали поранення. Про це повідомили правоохоронці.

За даними поліції, 7 лютого було зафіксовано 1139 ворожих обстрілів по лінії фронту та житловому сектору області. Під вогнем опинилися п'ять населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, селище Шабельківка та село Кіндратівка.

Внаслідок атак пошкоджено 31 об'єкт цивільної інфраструктури, з них 25 — житлові будинки. У селі Кондратівка двоє людей загинули внаслідок влучення авіаційної бомби «КАБ-250».

Краматорськом російські війська завдали ударів трьома бомбами «КАБ-250», а також з реактивної системи залпового вогню «Смерч». У місті було поранено двох мирних жителів, пошкоджено 24 приватні будинки, лікарню та котельню.

Вранці, 8 лютого, близько 5:00, окупаційні сили знову атакували Краматорськ. За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Пошкоджено щонайменше сім багатоквартирних будинків. Крім того, вночі під обстріл потрапила Олексієво-Дружківка. Там поранено одну людину, пошкоджено приватний житловий будинок.

Нагадаємо, Краматорськ на світанку 8 лютого зазнав ракетного удару.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

