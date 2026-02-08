Внаслідок ранкового удару по Краматорську поранено журналістів

Фото кореспондента «Новини Донбасу»

Стали відомі подробиці російського авіаудару по Краматорську в Донецькій області. Внаслідок атаки виникли пожежі одразу на двох локаціях. У дев'ятиповерховому житловому будинку вогонь охопив квартири на третьому поверсі, також спалахнули легкові автомобілі, що були у дворі.



За офіційною інформацією, внаслідок удару одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. Співробітники ДСНС працювали в умовах постійної загрози повторного обстрілу, проте зуміли ліквідувати загоряння на загальній площі близько 250 квадратних метрів.



Окрім гасіння пожеж, рятувальники надавали допомогу мешканцям будинку: їм довелося відчиняти вхідні двері до квартир, деформованих вибуховою хвилею та осколками.



Серед постраждалих у Краматорську — представники українських ЗМІ. Поранення отримала знімальна група телеканалу «Інтер». Про це повідомила кореспондентка «Спецкор», «ТСН» Юлія Кирієнко. За її словами, уламками скла травмовано руки воєнного кореспондента «Подробиць» Ігоря Левенка.



Також повідомляється, що у Дружківці рятувальники залучалися до ліквідації пожежі у житловому будинку, що виникла внаслідок ворожої атаки. Проте через загрозу повторного обстрілу роботи довелося припинити, після чого підрозділи повернулися до місця дислокації.

Нагадаємо, армія РФ завдала 1 139 ударів КАБами та «Смерчами» за добу по Донецькій області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»