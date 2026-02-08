Барвінкове та ділянка «Лозова—Краматорськ» залишаються зоною підвищеної небезпеки

Укрзалізниця оприлюднила оперативну інформацію про рух поїздів в окремих регіонах станом на 8 лютого.
Сумська та Чернігівська області
У ніч на 8 лютого противник знову атакував залізничну інфраструктуру Чернігівської області. Внаслідок цього приміське та регіональне залізничне сполучення у Чернігівській та Сумській областях тимчасово змінено. Зокрема, сьогодні скасовано рейси між Сновськом та Бахмачем.
Крім того, через знеструмлення в регіоні було зафіксовано затримки поїздів №66 «Київ—Суми» та №114 «Ужгород—Харків». В «Укрзалізниці» повідомили, що обидва состави вже практично повністю надолужили відставання від графіка.
Харківська область
Ділянка залізниці «Лозова—Барвінкове—Краматорськ», як і раніше, відноситься до зон підвищеного ризику. Цей відрізок визнано небезпечним, тому рух поїздів тут обмежений і частково здійснюється з використанням автобусних об'їзних маршрутів.
Запоріжжя
У Запорізькому регіоні діє посилений моніторинг безпекової ситуації. Залежно від ситуації можливі як поїздки залізницею, так і організація автобусних трансферів. Пасажирів просять уважно слухати інструкції поїзних бригад та вокзальних стюардів.
Нагадаємо, у місті Барвінкове Харківської області зафіксовано попадання БпЛА у локомотив. Також пошкоджено електролінії та залізничні колії.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»