Російський БПЛА «КУБ-10» впав у дворі у Слов'янську

Сьогодні, 8 лютого, у Слов'янську у дворі одного з житлових будинків упав російський ударний безпілотник «КУБ-10», при цьому боєприпас не здетонував. Інформація про постраждалих не надходила.

Місто продовжує перебувати під постійною загрозою через близькість до лінії фронту. У цьому районі фіксується активне застосування російських ударних БпЛА, у тому числі дронів типу «Гєрань-2» та FPV-апаратів, які використовуються для атак по прифронтових населених пунктах.



Безпілотник «КУБ-10Е» виконаний з композитних матеріалів та оснащений електродвигуном, що знижує його акустичну та теплову помітність. Це ускладнює виявлення апарату засобами радіолокаційного та інфрачервоного контролю.



Наведення дрона здійснюється за заданими координатами з використанням даних глобальної навігаційної супутникової системи. Запуск «КУБ-10Е» здійснюється з катапульти.



Його крейсерська швидкість становить близько 100 км/год, а діапазон робочих висот — від 100 до 2500 метрів, що дозволяє використовувати безпілотник для точкових ударів на значній відстані від лінії пуску.

Нагадаємо, внаслідок ранкового удару по Краматорську поранено журналістів.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»