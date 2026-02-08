Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Радіоперехоплення під Покровськом: російські військові зізналися у розстрілі цивільних
08 лютого 2026, 17:50

Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало радіоперехоплення, яке підтверджує черговий воєнний злочин, скоєний російськими окупаційними військами.

Згідно з перехопленою розмовою, на околицях Покровська двоє військовослужбовців армії держави-агресора розстріляли місцевих мирних жителів, після чого самовільно залишили свої бойові позиції.

Цю інформацію у розмові підтверджує офіцер 30-ї окремої мотострілецької бригади 3-ї армії РФ. В аудіозаписі російський військовий прямо говорить про скоєний злочин і попереджає товаришів по службі про втечу винних: «Дивись, там два “карандаша”, два “карандаша”, можуть до вас в район прийти, ці п.. раси мирних людей розстріляли і з'їлися».

Крім того, у перехопленні звучить наказ про затримання причетних до розстрілу військовослужбовців. Офіцер вимагає негайно їх зв'язати при виявленні: «Тому якщо їх побачите, там усіх затримуйте, як вони вам трапляться, їх зв'язати».

У ГУР МО України наголошують, що систематичні вбивства цивільного населення, а також позасудові розправи над власними військовослужбовцями в російській армії вкотре свідчать: військові злочини є свідомою та цілеспрямованою політикою держави-агресора.

Українська розвідка нагадує, що за кожен злочин, скоєний проти українського народу, неминуче настане справедлива відплата.

Нагадаємо, позавчора через обстріл росіян на Донеччині загинули двоє людей.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

