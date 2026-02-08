Армія РФ просунулась у Донецькій області в районах Ямполя та Степанівки

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Аналітики оновили інтерактивну мапу бойових дій, зафіксувавши просування російських військ у Донецькій області.



За даними проєкту, підрозділи армії РФ просунулися в районах населених пунктів Ямпіль, Бондарне та Степанівка. Оновлення засновані на аналізі відкритих джерел, включаючи геолокацію відео та супутникові знімки.



«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Ямполя, Бондарного та Степанівки», — повідомили аналітики DeepState.

Проєкт DeepState регулярно публікує оновлення мап бойових дій, які використовуються для моніторингу змін на фронті та оцінки поточної оперативної обстановки.

Скріншот: DeepState

Нагадаємо, ЗСУ уразили склади та пункти управління ЗС РФ у Новоекономічному та Розівці.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»