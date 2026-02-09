Ударні безпілотники РФ атакували Одесу: загинув мирний житель

Фото: ДСНС Одеської області

Вночі, 9 лютого, російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару загинув чоловік, повідомили у ДСНС України.



За даними рятувальників, медики проводили реанімаційні заходи, однак урятувати потерпілого не вдалося. За попередньою інформацією, ще двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Внаслідок атаки виникла пожежа: спалахнули два легкові автомобілі та газова труба. Вогонь було оперативно ліквідовано підрозділами ДСНС. Також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

Пошкоджено дах та технічне обладнання на даху 24-поверхового житлового будинку, шість легкових автомобілів, будівлю фітнес-клубу та скління у сусідніх будинках.



За іншою адресою у місті пошкоджено триповерхову нежитлову споруду, яка на момент удару не експлуатувалася. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, вчора, внаслідок ранкового удару по Краматорську Донецької області, загинула людина, ще двоє поранено. Рятувальники працювали в умовах постійної повітряної загрози.

