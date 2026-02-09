Двоє загиблих та семеро поранених за добу російських обстрілів Донеччини

Наслідки удару по Краматорську

За 8 лютого в результаті російських обстрілів на Донеччині загинули двоє мирних жителів — у Краматорську та Олексієво-Дружківці. Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



За даними ОВА, за минулу добу в області також отримали поранення семеро людей. У Краматорську було поранено шістьох цивільних, ще одна людина постраждала в Олексієво-Дружківці.



З початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 4014 мирних жителів Донецької області, ще 8871 особа отримала поранення.



В обласній адміністрації уточнили, що загальна кількість жертв наводиться без урахування даних щодо тимчасово окупованих Маріуполя та Волновахи.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли , що серед постраждалих у Краматорську – представники українських ЗМІ. Поранення отримала знімальна група телеканалу «Інтер».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»