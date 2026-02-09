Окупанти вдарили по енергооб`єкту на Волині: 80 тисяч споживачів без світла

Російська в ніч проти 9 лютого атакувала Нововолинську громаду. Під удар потрапив енергооб'єкт без світла 80 тисяч споживачів. Про це повідомив мер міста Борис Карпус.



За його словами, є значні ушкодження, підстанція не працює. Нині понад 80 тисяч абонентів із Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів без світла.



«Ситуація зараз: вода подається від електромережі. Очищувачі працюють на генераторі. Теплопостачання: на деяких котельнях перейшли на генератори, казани розпалюють. Паливо є», — зазначив він.



Критична інфраструктура в місті загоєна від генераторів. Енергетики працюють, щоб поновити подачу електроенергії через інші підстанції.



Раніше ми писали, що за 8 лютого в результаті російських обстрілів на Донеччині загинули двоє мирних жителів — у Краматорську та Олексієво-Дружківці.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях