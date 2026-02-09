Потяги із затримками та автобусні об'їзди: «Укрзалізниця» оновила інформацію про рух

Фото: «Укрзалізниця»

«Укрзалізниця» повідомила про оперативний статус руху поїздів в окремих регіонах станом на 9 лютого.



Сумська та Чернігівська області



Зафіксовано нові обстріли залізничної інфраструктури. В результаті пошкоджено локомотив та контактну мережу. Працівники залізниці та пасажири на Сумщині були змушені перебувати у укриттях.



Потяги напрямків «Суми—Київ» та «Суми—Харків» можуть прямувати із затримками. Оперативні зміни можливі також у регіональному та приміському сполученні.



Харківська область

Ділянка «Лозова—Барвінкове—Краматорськ» залишається зоною підвищеного ризику. Для забезпечення перевезень на цьому напрямку застосовується автобусний об'їзд.



Запорізька область

Триває посилений моніторинг безпекової ситуації. Залежно від обстановки рух поїздів може здійснюватися як залізницею, так і з використанням автобусних трансферів. Пасажирів просять уважно прислухатися до інструкцій поїзних бригад та вокзальних стюардів.



В «Укрзалізниці» також висловили подяку благодійному фонду «Проліска» за допомогу в організації автобусних трансферів на Запорізькому та Краматорському напрямах, а також за підтримку в евакуації мирного населення Донецької області до евакуаційних рейсів на Харківщині.



Під час трансферів команда «Проліски» допомагає з посадкою пасажирів та їхньою реєстрацією на борту.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»