В окупованих школах Херсонщини дітей навчають користуватися зброєю

Фото: Жовта Стрічка

В окупованих районах Херсонської області російські загарбники знову залучають школярів до занять зі стрілецької підготовки. Про це повідомляє рух спротиву на тимчасово захоплених територіях України «Жовта Стрічка».



За даними активістів, у селі Щасливцеве Генічеського району для учнів старших класів провели так званий «урок мужності». Під час заходу дітям демонстрували стрілецьку зброю, зокрема автомати та пістолети, а також навчали основ поводження з нею — розбирання, носіння та умовного застосування.



У русі наголошують, що подібні «уроки» є елементом мілітаризації освіти та мають на меті формування лояльності до окупаційної влади й підготовку молоді до участі у воєнних діях.

Нагадаємо, у селищі Михайлівка на тимчасово окупованій території Донецької області російська адміністрація систематично проводить у школі зустрічі учнів з учасниками так званої «СВО» та представниками прокремлівського руху «Юнармія».



Раніше слідчий комітет РФ посилив присутність у школах на тимчасово окупованих територіях України, готуючи дітей до служби у мілітаризованих правоохоронних структурах РФ.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»