Сили ППО збили над Україною 116 дронів

Окупаційні війська РФ у ніч 9 лютого запустили 11 ракет та 149 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 116 цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
«У ніч на 09 лютого (з 17:30 08 лютого) противник атакував 11 балістичними ракетами Іскандер-М з Брянської області, а також 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів за напрямами: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ, Донецьк, Гвардійське — Крим, близько 90 із них «шахеди», — йдеться у повідомленні.
Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила 116 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Крім того, частина балістичних ракет Іскандер-М була перехоплена і не досягла своєї мети. Зафіксовано попадання ракет та 23 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
Раніше ми писали, що вночі 9 лютого російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару загинув чоловік.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
