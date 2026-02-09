Сили ППО збили над Україною 116 дронів

ППО збила 116 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Окупаційні війська РФ у ніч 9 лютого запустили 11 ракет та 149 БПЛА. Протиповітряна оборона збила 116 цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 09 лютого (з 17:30 08 лютого) противник атакував 11 балістичними ракетами Іскандер-М з Брянської області, а також 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів за напрямами: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово — РФ, Донецьк, Гвардійське — Крим, близько 90 із них «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила 116 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.



Крім того, частина балістичних ракет Іскандер-М була перехоплена і не досягла своєї мети. Зафіксовано попадання ракет та 23 ударних БПЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.



Раніше ми писали, що вночі 9 лютого російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок удару загинув чоловік.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях