Угорщина заявила про консульський захист свого громадянина, затриманого в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив у Facebook про затримання в Україні громадянина Угорщини, якого підозрюють у спробі допомогти п'ятьом українським чоловікам незаконно виїхати до Угорщини.



За його словами, Генеральне консульство Угорщини в Берегові надало затриманому консульський захист і супроводжуватиме його під час процесуальних дій.



Сійярто також зазначив, що на тлі наближення четвертої річниці війни в Україні зростає втома суспільства від бойових дій, а окремі громадяни намагаються уникнути мобілізації.



Заява глави МЗС Угорщини супроводжується закликом до якнайшвидшого завершення війни.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки пропонують завершити війну до літа.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»