Український пілот збив крилату ракету РФ: з’явилося відео

Момент знищення крилатої ракети РФ із кабіни пілота з позивним «Morgan».

У мережі з’явилося відео з бойової роботи українського пілота з позивним «Morgan», який під час одного з масованих повітряних ударів знищив російську крилату ракету. Про це повідомляють «Новини Донбасу».

У мережі оприлюднили відео, на яких пілот «Morgan» збиває крилату ракету під час одного з масованих обстрілів країни.



На кадрах зафіксовано момент прямого влучання, після якого ворожа ракета вибухає просто в повітрі. Відео вже активно поширюється в соціальних мережах і викликало широкий резонанс.



Окрім цього, Повітряні сили ЗСУ оприлюднили ще одні унікальні кадри — знищення російського дрона-камікадзе типу «Шахед» українським пілотом на винищувачі F-16. Для ураження цілі льотчик застосував бортову авіаційну гармату.







У командуванні Повітряних сил наголосили, що подібні перехоплення стали системними та свідчать про зростання ефективності української авіації у протидії повітряним загрозам.



Нагадаємо, в ніч на 7 лютого Росія здійснила один із наймасштабніших повітряних ударів, застосувавши 447 засобів ураження, зокрема ракети «Циркон», Х-101, «Калібр» та понад 400 ударних безпілотників типу «Шахед», «Гербера» і «Італмас».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»