Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Український пілот збив крилату ракету РФ: з’явилося відео
09 лютого 2026, 10:40

Український пілот збив крилату ракету РФ: з’явилося відео

Момент знищення крилатої ракети РФ із кабіни пілота з позивним «Morgan». Момент знищення крилатої ракети РФ із кабіни пілота з позивним «Morgan».

У мережі з’явилося відео з бойової роботи українського пілота з позивним «Morgan», який під час одного з масованих повітряних ударів знищив російську крилату ракету. Про це повідомляють «Новини Донбасу».

На кадрах зафіксовано момент прямого влучання, після якого ворожа ракета вибухає просто в повітрі. Відео вже активно поширюється в соціальних мережах і викликало широкий резонанс.

Окрім цього, Повітряні сили ЗСУ оприлюднили ще одні унікальні кадри — знищення російського дрона-камікадзе типу «Шахед» українським пілотом на винищувачі F-16. Для ураження цілі льотчик застосував бортову авіаційну гармату.



У командуванні Повітряних сил наголосили, що подібні перехоплення стали системними та свідчать про зростання ефективності української авіації у протидії повітряним загрозам.

Нагадаємо, в ніч на 7 лютого Росія здійснила один із наймасштабніших повітряних ударів, застосувавши 447 засобів ураження, зокрема ракети «Циркон», Х-101, «Калібр» та понад 400 ударних безпілотників типу «Шахед», «Гербера» і «Італмас».

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
ППО України збиття Шахеда F-16 збиває російський «Шахед» Знищення крилатої ракети РФ
Організації
Повітряні сили ЗСУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
