Zara йде з Дніпра

Популярний міжнародний бренд одягу Zara, магазини якого традиційно розміщуються у великих торгових центрах у всьому світі, остаточно припинив оренду торгових площ у Дніпрі. Під питанням залишається подальша присутність рітейлера в Одесі та Харкові.



Як повідомляє NV, компанія Inditex, що розвиває бренд Zara та ще шість марок, розірвала договори оренди з торговими центрами «Мост-Сіті» та «Караван» у Дніпрі. При цьому в Харкові та Одесі компанія поки що продовжує орендувати площі у місцевих ТРЦ.



Повідомляється, що засновниця українського бренду одягу One By One Лідія Сметана розповіла, що керівництво низки торговельно-розважальних центрів зверталося до українських компаній із пропозиціями про співпрацю ще до розірвання договорів із Inditex.



«Це нові великі локації, які раніше були недоступні українським брендам», — зазначила Сметана. При цьому вона не уточнила, які саме торгові центри пропонували бренду One By One розміститися на площах, що звільнилися, йдеться в публікації.

Нагадаємо, окупанти привласнили бренди Донецька та Луганська.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»