БПЛА «Гербера» скинув FPV-дрон над Сумами

У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано нову тактику застосування російських безпілотників — дрон типу «Гербера» долітає до Сум і скидає FPV-дрон безпосередньо над житловою забудовою.



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що українські спеціалісти вперше задокументували використання «Гербери» як повітряної платформи для транспортування та запуску FPV-дронів. Така схема дозволяє противнику збільшувати дальність ураження та обходити частину систем протиповітряної оборони.



За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 9 лютого російські війська здійснили чергову масовану атаку, застосувавши 11 ракет і 149 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»